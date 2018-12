Andrea Bocelli Tallinna kontserti saadab ERSO

Kontserdikorraldaja Tanel Sammu sõnul on ERSO parim valik Bocelli saatjaks. "Bocelli ja ERSO esinevad meie riigi iseseisvuse taastamise päeval ja Eesti jaoks väga olulises asukohas, Tallinna lauluväljakul. See kõik kokku annab kontserdile hoopis uue mõõtme," põhjendas ta.

ERSO dirigendiks Andrea Bocelli kontserdi ajal on Carlo Bernini, kellega maailmakuulus tenor on teinud koostööd üle 30 aasta. Bernini alustas Bocelli karjääri algusaastatel tema klaveriõpetajana ja olnud väga paljuski tema suure edu taga. Bocelli kontserdil saab kuulda ka naishääli - hehe kõrval astub lavale sopran Maria Aleida ja Itaalia poplaulja Ilaria Della Bidia.

ERSO koostöö Andrea Bocelliga tipneb 20. augustil Tallinna lauluväljakul, kus esitlusele tulevad nii klassikalise muusika pärlid kui ka Bocelli kõige populaarsemad lood, teiste seas kõlab maailma enimmüüdud singel "Time to Say Goodbye". Lisaks saab kuulda armastatud tenori kõige uuemaid lugusid sel aastal ilmunud albumilt "Si". "Koostöö on olnud ülimalt professionaalne, Bocelliga proovid on alati olnud sujuvad. Taaskohtumine sellise kaliibriga lavapartneriga on alati meeldiv," ütles Bocelliga koostööd tegeva ERSO direktor Kristjan Hallik.