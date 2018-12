"Terevisiooni" stuudios tantsiti üheskoos esitamisele tulev tants ette. Tegemist on "Eesti tantsib" projekti raames valminud tantsudest kokku pandud popurriiga, mille autoriteks on Liisa Laine, Argo Liik, Külli Roosna ja Kenneth Flak ning Teet Kask.

"Eesti on tegelikult aasta aega tantsinud juba. Meil on "Eesti tantsib" projekt käinud alates möödunud aasta 31. detsembrist, kus tegime erinevad tantsud, mida inimesed said õppida. Nüüd me selleks aastavahetuseks oleme lihtsalt need tantsud kõik kokku pannud, teinud sellise omalaadse popurrii, et kõik saaksid proovida kõiki tantse," selgitas ettevõtmise ERR-i poolne vedaja Kerttu Kaldoja.

Ühestantsimise Tallinna koordinaator Maarja Pärna sõnul tuleb kogu projekti eest tänada soomlasi, kes tantsukampaania Eestile sünnipäevaks kinkisid. "Soomlased on selles kõiges süüdi, et meie siin terve aasta otsa oleme teinud nii tohutult palju ja väga kihvte salvestusi ning see suur aktsioon nüüd sellise finaaliga lõppeb," rääkis Pärn.

Soomlastelt tuli idee, kuid "Eesti tantsib" on üdini eestlaste nägu. Kaldoja sõnul kaasati nii Eesti koreograafid kui ka otsustati kasutada muusikat Raadio 2 saja aasta hiti edetabelist, mis valmis samuti EV100 raames ning kajastas eestlaste lemmikmuusikat läbi aastate.

"Projekt oli populaarne soomlaste seas ning see, kuidas kõik Eestis käima on läinud, on täiesti hämmastav," rääkis Kaldoja. "Neid videoid on meile tulnud sadu, inimesi on olnud tuhandeid osalemas. Väikesed perekonnad oma elutubades kuni suurte firmadeni, kes droonikaadritega on selle kõik üles võtnud. Väga-väga äge!"

Maarja Pärn soovitas 31. detsembril tulla kohale veekindlate ja mugavate rõivastega, midagi pelgama ei pea, kohal on ka tantsuõpetajad, kes sammud selgeks teevad.

Avalik" Eesti tantsib" ühestantsimine toimub 31. detsembril kell 15 samaaegselt 16 linnaväljakul üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, Raplas ja Haapsalus. Kell 14 õpetatakse linnaväljakutel kõigile huvilistele tantsusamme.

"Eesti tantsib" ootab huviliste tantsuvideoid veel 2018. aasta lõpuni. Laekunud videoid ja õpitavaid tantse näeb lehel err.ee/eestitantsib.