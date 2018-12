Pakkimismeister Aune Aulik jagas nippe jõulukinkide pakkimiseks

Kingipakkimise meister Aune Aulik kinnitas "Ringvaates", et ta on aastaid pakkimisega tegelenud ja see on üks tema kirgi. "See on nii lahe paberitega mängimine, ma olen kogu aeg pakkinud enda laste ja vanemate kõik kingid," selgitas ta ja lisas, et parima pakkija konkursil soovitas tal osaleda poeg.

Saatejuht Marko Reikop oli meisterpakkijale pannud katsumuseks pakkida ära kolm eriti keerukat eset: hüppepall, parditopis ja rauast roos. Tegemist ei ole juhuslike asjadega, sest tegelikult on Reikop need kõik endale kingiks saanud. Auliku sõnul olid need tõepoolest kõige keerulisemad asjad, mida tal on tulnud pakkida.