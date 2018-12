Lõhnaekspert: väga oluline on lõhnu õigesti doseerida

Poest ostetud lõhnaküünalde asemel võiks Inna Sidoruki sõnul kasutada ka muid võimalusi, kuna siis on võimalik ise valida, millest lõhna tekida. "Tuleks ka selgitada, sest lõhnal ja lõhnal on vahe, nii nagu lõhnal ja aroomil on omakorda vahe," sõnas Sidoruk "Ringvaates" ja tõi välja, et kui me hingame lõhna sisse ainult nina kaudu, siis saame rääkida ainult lõhnast. "Aga kui on kaasatud ka meie maitsmismeel ja lõhn jõuab ninna suuõõne kaudu, siis saame rääkida aroomist."

Saates oli tal kaasas lõhnalamp, mille abil on võimalik vastavalt olukorrale erinevat lõhna tekitada. "Iga lõhna puhul on väga oluline seda doseerida õigesti, tegelikult meie meeled on palju tundlikumad kui meie teadvus, näiteks eeterlike õlide kohta on see üks tilk viie ruutmeetri kohta," selgitas ta. Üheks võimaluseks on ka potis erinevate vürtstide keetmine. "Lasta neid vaikselt podiseda ja enne külaliste saabumist võtta potikaas maha, siis pääseb looduslik lõhn tuppa," selgitas ta ja tõi välja, et potti võib lisada ka kohviube, siis saab sellest vürtsika kohvi.

"Mina uurisin esimesena Eestis lõhnasid teaduslikul tasemel, kaitsesin magistritöö sellel teemal ja mõistsin, kui oluline on inimesteni tuua teadmist, et lihtsalt teadmatusest kasutame me valesid lõhnu valedes kohtades," ütles lõhnaekspert.