Galerii: "Pealtnägija" erisaates võtavad ohjad üle nii olümpiavõitja kui juutuuberid

Legendaarse Teater NO99 trupi liige Rasmus Kaljujärv oli pikemata nõus väljakutse vastu võtma. "Eks mul vist on olnud väike salaunistus küll, et kui mitte näitleja, siis äkki võiks olla midagi seoses ajakirjandusega," sõnas ta. Täpsemalt lugu ära rääkimata valis Rasmus teemaks lähisuhtevägivalla, aga kui seni on rõhk naiste- ja lastevastasel vägivallal, siis tema tirib päevavalgele hoopis varjatuma külje – vägivalla eakate vastu. "Kuidas me oleme oma eluga ühiskonnaga nii kaugele jõudnud, et me oleme valmis tõstma kätt oma kõige lähedasema vastu, ja mitte oma lapse vastu, vaid laps oma ema või oma isa vastu," ütles Kaljujärv ja lisas, et kuskil on midagi väga katki, kui isegi oma kõige lähedasemad ei ole inimesele kallid.

Pealtnägija palvel kehastub maailmameister ja olümpiavõitja Gert Kanter üheks õhtuks poliitikasaate juhiks ning intervjueerib "Esimeses stuudios" Kristina Šmigun-Vähi ja Kaido "Baruto" Höövelsoni, kes otsustasid astuda spordist poliitikaareenile ning kandideerivad valimistel vastavalt reformi- ja keskerakonnas. "See oli väga lahe idee, eks kõik endised sportlased ole nende poliitikute haardes ja meid ikka kutsutakse," mainis Kanter ja lisas, et kuna tema ei ole poliitikasse läinud, oli temal hea neid neutraalselt positsioonilt natukene praadida.

Sõna otseses mõttes tiibu katsetab ka Sandra Vabarna. Suvel tekitas ärevust Hispaania hävitaja, kelle rakett Lõuna-Eesti kohal eksikombel valla pääses ja sama kandiga seotud muusik räägib, aga ka proovib ise järgi Eesti õhuturbe. "Kui "Pealtnägija" helistas mulle ja küsis, kas ma olen huvitatud tegema lugu, siis ma olin väga üllatunud, sest kui ma üles tunnistan, siis mul ei olnud enne selle loo tegemist absoluutselt, peaaegu mitte mingisugust aimu sellest teemast," selgitas ta ja kinnitas, et ta teadis nii palju, et kuskil on mingi Ämari lennubaas, kuskil on NATO hävitajad, vahepeal Vene lennukid rikuvad meie õhupiiri ja midagi toimus ka Hispaania hävitajaga suvel. "Need olid kõik minu teadmised."

Viimases loos lähevad populaarsed juutuuberid Liina Ariadne Pedanik ja Martti Hallik külla Viljandimaal Mustalas elavale Siimule, kes on üks ligi 110 000 üksinda elavast eakast Eestis. "Siim kirjutab ise oma lugusid, tal on niisugune vahva kaustik, mis on täis igasuguseid sõnu ja loomulikult, aga minule jäi seal kõige rohkem meelde loomulikult tema eriti vinge pill, millele istud selga, paned gaasi põhja ja see liigub viis kilomeetrit tunnis edasi," selgitas Martti Hallik. Liina Ariadne Pedanik sõnas, et talle on üksikud vanainimesed eriti südamelähedased. "Kui ma olin kaheksandas klassis käisin, nägin ma kõrvalt, kuidas minu vanaisa ära suri ja vanaema üksi jäi," lisas ta ja ütles, et siis ta mõistis, kuidas selline olukord tegelikult inimesele mõjub.