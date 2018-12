Anne Veski Uku Suviste edust Venemaal: jalg pole enam ukse vahel, vaid uks on peaaegu lahti

Veski rääkis "Vikerhommikus", et jälgib Uku tegemisi talendisaates "The Voice" pingsalt. "Ma olen Ukuga paar korda isegi juhuslikult lennanud, siis kui tema jälle Moskvasse läheb ja olen saanud tema käest küsida. Muidugi ta on väga tubli ja mulle meeldib, et ta ei ole oma jonni jätnud," rääkis Veski, viidates, et Suviste on varemgi erinevatel talendishowdel osalenud.

Veski lausus, et Suviste pole jonni jätnud ning liigub nüüd "The Voice'is" finaali suunas. "Olge mehed ja tehke järele," ütles Veski.

Veski sõnul pole Eesti artistidest pärast tema põlvkonda Venemaal veel keegi nii kaugele jõudnud. "Ma arvan, et see ei ole tal lühiajaline projekt, vaid sealt tuleb nii mõndagi veel," arutles Veski. "Ma arvan, et kui tal on soovi vene turul tööd teha, siis see on küll, et enam ei ole jalg ukse vahel, vaid uks on peaaegu et lahti. Ole mees ja astu sisse," rääkis Veski.

Lauljatari sõnul on Suviste edu taga tema hea lauluhääl, aga ka aastatepikkune kogemus. "Kui mina olin "Sopotis", ma olin 28, Uku on juba natukene vanem. Inimestel võib olla selleks, et tunda end laval hästi ja osata end laval täpselt väljendada, läheb natukene aega ja ma arvan, et Uku on selleks just praegu küps," lausus ta. "Laulda on ta alati osanud, aga võib-olla lavalist olekut, veendumust ja sisemist jõudu, see tuleb aastatega. Mõni võib-olla on tõesti 15-aastaselt superstaar valmis, aga ma arvan, et praegu on lihtsalt Uku aeg," rääkis Veski.