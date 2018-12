Originaallugu ja ametlikku videot on ühiselt üle maailma suuremates voogedastuskanalites striimitud üle 1,6 miljardi korra, vahendas Consequence of Sound.

"Nii et rokkmuusika jõgi on muundunud ümber vooks," sõnas asutajaliige Brian May. "Väga hea meel, et meie muusika voogab jätkuvalt täiega."

Reutersi andmeil edestas 1975. aasta hitt lugusid, nagu Nirvana 1991. aasta "Smells Like Teen Spirit" ja Guns N' Roses'i 1987. aasta "Sweet Child O' Mine",

Loo populaarsust on kahtlemata mõjutanud Bryan Singeri "Bohemian Rhapsody", millest sai hiljuti läbi aegade edukaim biograafiline film, mida on varsti üle maailma käinud vaatamas 600 miljonit inimest, ja mis ületab sellega N.W.A räpigrupist rääkivat 2015. aasta filmi "Straight Outta Compton".

Muidugi ei jäta Queeni elusolevad liikmed seda kultuurilist äratust kasutamata ja lähevad koos Freddie Mercury saabastesse astunud Adam Lambertiga tuurile.