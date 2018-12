Koomiku ja näitleja Kevin Harti järsk lahkumine Oscarite õhtujuhi kohalt on jätnud Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia olukorda, kus neil on vaja kiiresti leida asendaja. Praegu pole ses osas veel midagi selge, kuivõrd korraldusmeeskond kaalub erinevaid võimalusi, isegi õhtujuhi koha ärakaotamist.

Harti neljapäeval avalikustatud otsus õhtujuhi kohale mitte astuda oli Akadeemia jaoks ühe siseisiku sõnul ebameeldiv üllatus. Teisipäeval kogunes Akadeemia kuratoorium eelnevalt planeeritud koosolekule, kus olukorda arutati, vahendas Variety.

"Nad on hullumas," ütles üks anonüümseks jääda soovinud komöödiavaldkonna tippagente. Teise siseisiku sõnul ei olnud Akadeemial ega ringhäälingul ABC paigas ühtegi varuplaani. Saate produtsentidel tuleb alustada nullist.

Hilisõhtuste saadete juhid võivad näida loogilise valikuna, kuivõrd nad on üleriigiliselt tuntud ja saatega ka ajalooliselt seotud (Jimmy Kimmel, Jon Stewart ja David Letterman). Kuid Akadeemia ei julge väidetavalt nüüd kutsuda õhtujuhiks kedagi, kes võib olla liiga terav, märkis filmitööstuse allikas. Ja jällegi, liiga ohutu valik võib olla saatuslik saate niigi rekordmadalatele reitingutele – otseülekannet vaatas märtsis 25,6 miljonit inimest, mis on 19 protsenti vähem kui sellele eelnenud aastal.

Teine võimalus, mida kaalutakse, on õhtujuhist üldse loobumine ja selle asemel panna saadet juhtima terve hulk kuulsusi, midagi SNL-i stiilis, kes hoiaksid tempot, teatasid siseisikud. Ühe allika sõnul käis lauas ringi idee grupimonoloogist.

Akadeemia oli lootnud, et Hart vabandab oma aastatetaguste homofoobsete säutsude eest ja näitab üles tõelist kahetsust, aga Hart otsustas hoopis õhtujuhi kohast ära öelda, märkis üks Harti lahkumisega lähedalt seotud isik.

Akadeemia on nüüd surve all, et õhtujuhi-probleem kiiresti enne 24. veebruari otseülekannet lahendada. Harti kaotamine näib seda kaootilisem, arvestades, kui varakult teatati eelmise aasta auhinnatseremoonia juhist Jimmy Kimmelist: uudis, et ta astub Oscarite galaõhtut juhtima, tehti teatavaks 2017. aasta maikuus.