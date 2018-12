Merle Palmiste Maria Callase rollist: see oli kingitus iseendale

"Mina ise ütlesin ja see on elus esimest korda. Kunagi ühes vestluses tuli jutuks, et Merle, mida sina tahaksid mängida. Ma ei osanud mitte midagi vastata, kuna ma ei ole sellele mitte kunagi mõelnud. Mul on vedanud, tööd ja tegemist on olnud ja see oli materjal, mida ma tahtsin teha. Ma olen teatris olnud 25 aastat ja see on kingitus iseendale," rääkis Palmiste ETV saates "Ringvaade".

"Maria Callase meistriklass" räägib loo laulutunnist noortele talentidele, kellele primadonna oma kogemusi jagab. "Inimesed, kes saali tulevad, satuvadki meistriklassi," ütles Palmiste.

Palmiste kirjeldas, et Callas oli tohutult nõudlik eelkõige iseenda vastu. "Sealt tulevad jutumärkides diivatsemised ja nõudmised, sest ta nõudis ka teistelt," selgitas Palmiste.

Lavastusest saab teada, kuidas Callas ise tippu jõudis, kuigi pidi taluma pressi ränka kriitikat ja rivaalide kadestamist. Sekka ka pikantseid seiku kooselust miljonäri Aristoteles Onassisega.

Peaosas särab Merle Palmiste , tema kõrval astuvad üles Maris Liloson, Arete Teemets, Reigo Tamm või Oliver Kuusik, Peeter Kaljumäe, Hannes Villemson. Lavastas Andrus Vaarik.