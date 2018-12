Modell Josefine Vaher-Vahter võitlusest depressiooniga: ma ei tundnud ennast enam ära

"Mingi hetk ma tundsin, et sotsiaalmeedias liiguvad nii väärad arusaamad, kuidas inimestel võib minna ja ma otsustasin rääkida, kuidas mu tegelikult läheb," rääkis Vaher-Vahter ETV saates "Ringvaade".

Noor naine meenutas, et tema vaimne tervis kannatas moetööstuses alustades. "Ma olin hästi palju üksinda reisidel, mul ei olnud tuge perelt ja tahtsin alati näida hästi tugev," selgitas ta.

Naine kirjeldas, et tal oli pidevalt tühi tunne sees. "Igapäevatoimetused nagu voodist ülestõusmine oli raske. Mõne inimese jaoks võib tunduda, et depressioon on väljamõeldud, kui sul on motivatsioonipuudus, võta ennast kokku, aga tegelikult on see suur vaimse tervise mure," rääkis Vaher-Vahter.

Vaher-Vahter meenutas, et mõistis oma seisundit alles siis, kui ei tundnud enam iseennast ära. "Ma olen ise hästi positiivne inimene ja ei tundnud mingi hetk ennast ära. Täna ma võin öelda, et olen terveks saanud, aga see on järjepidev töö iseendaga," rääkis noor naine, et ei tahtnud mustematel hetkedel teha mitte midagi. "Ma olin nii tühi, et mul ei olnud enam midagi endast anda," rääkis ta.

Sotsiaalministeerium alustas kampaaniat "Pole hullu", et juhtida tähelepanu sellele, et iga neljas meist puutub elu jooksul kokku vaimse tervise häirega ja näeb seetõttu maailma omamoodi.

Kampaanias annavad mitmed inimesed oma kogemuse põhjal lihtsaid õpetusi, kuidas igapäevaselt erivajadusi arvestades koos paremini tegutseda.