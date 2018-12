Juubeliaasta lõpupidu toob armastatud artistid linnaväljakutele üle Eesti

"Erakordne juubeliaasta lõpupidu 31. detsembril läheneb suure hooga ning kõik osalevad linnad on hoolega sajandi suurimat aastavahetuse pidu ette valmistamas," rääkis riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. "Ühine juubeliaasta lõpupidu toimub 15 linnas üle Eesti ja iga programm on linna nägu. Näiteks Tartus astub lavale Jarek Kasar, kellel on ka endal Tartumaal juured, Kuressaares paneb inimesed tantsima aga ansambel Öed," tõi Maarja-Liisa esinejate nimekirjast mõne näite.

