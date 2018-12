R2 kutsub kuulajaid avalikele salvestustele "Olukorrast 100-aastases riigis"

"Olukorrast riigis" on Raadio 2 populaarne poliitikasaade, kus nädalasündmusi analüüsivad ajakirjanikud Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau. Saade on eetris pühapäeviti kell 12 ja järelekuulatav kodulehel .

Avalikud salvestused Jüri Ratase, Andrus Ansipi ja Tiit Vähiga toimuvad ERR-i Uudistemaja esimeses stuudios (Kreutzwaldi 14, Tallinn) ja on avatud kõikidele huvilistele. Sissepääs on tasuta, kohale palutakse saabuda aegsasti enne salvestuse algust.

