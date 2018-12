Saara Kadak: iseendana laulda on hirmsam kui Näosaates kellegi teisena

"Mul on väga hea meel," ütles Kadak. "Ma ei osanud midagi arvata. See tuli mulle suure üllatusena. Ma istusin enne saate algust grimmitoolis ja mulle helistas minu vana sõber. Tuletas meelde, kuidas ma vaatasin esimesi Näosaate aastaid ja halasin, et oi kui lahe saade ning kus ma nüüd omadega olen."

"Mulle tuli miljon tuhat kommentaari ja muidugi mu pere istus esireas, kes kohe hüppasid mulle kaela ja elasid mulle väga kaasa, mis oli väga armas," sõnas ta.

Kadak tõdes, et tema konkurent Ott Lepland tegi läbi hooaja vapustavaid karaktereid ja rolle. "Ma ise end nii hästi kiita ei oska. Pigem leian esimesena negatiivseid asju, mida enda kohta kommenteerida."

Kadak kinnitas, et Näosaates ta tema ise olla ei saanud, aga see talle meeldiski. "Iseendana laulda on isegi hirmsam kui Näosaates kellegi teisena. Kellegi teisena võidki julgelt kasutada kellegi teise tämbreid ja näoilmeid. On kuidagi vahvam ja julgem."

Ta ütles, et nüüd on aeg puhkuseks ja lapsega koosolemiseks, kuigi mõnes mõttes on kahju, et see kõik läbi on. "Ma olen ikkagi näitleja, aga kui mulle tuleb pakkumisi, et tule ja laula, siis ma olen rõõmuga nõus neid vastu võtma."