Elisabet Reinsalu: jõuluaeg ja valguse ootamine on meile kuidagi sisse kodeeritud

Reinsalu tõdes, et see sõltub väga palju tema enda meeleolust, kas talle meeldib harras või mässulisem jõulumeeleolu. "See, mis inimesed olid sinna kirjutanud, oli väga seinast seina. Oli hardaid jõululuuletusi ja oli ka pereemade ohkimisi, umbes et kuidas ma kõigega hakkama saan. Väga lõbus lugemine oli," kommenteeris Reinsalu tänavu esitatud jõululuuletusi.

Esitatud luuletuste hulgast leidis Reinsalu omale kaks lemmikut. "Mõtlesin, et mis kriteeriumide järgi ma valisin. See jõuluaeg, selline valguse ootamine on meile kuidagi sisse kodeeritud. Inimesed kogu aeg kurdavad, et nii kohutavalt pime on, aga see pimedus on minu arust nii ilus, et me saamegi keskenduda sellele valge aja ootamisele. Sellele, et me vaatame natuke enda sisse ja võib-olla vaatame, kuulame või vähemalt katsume kuulata rohkem oma lähedasi."

Ta tõdes, et talle meeldivad traditsioonid. "Üks traditsioon on toit loomulikult, ja meie peres alati väga tähtsal kohal olnud see söömine, ühine söömine ja toidu hankimine. Kui ma mõtlen lapsepõlve peale, siis ma olen Nõukogude ajast pärit ja kõik minu suved ja jõuludajad, kui ma olen olnud oma onu või vanaisa-vanaema juures, seostuvad toidu valmistamise, hankimise ja koos söömisega."

