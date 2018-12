Lindsey Buckingham jõudis kohtuasjas Fleetwood Maciga kokkuleppele

Buckingham kaebas bändi kohtusse oktoobris. Süüdistuses märkis ta, kuidas ansambli mänedžer Irving Azoff oli talle öelnud, et Fleetwood Mac jätkab oma eelseisvat ja juba planeeritud 2018.–2019. aasta kontsertturneed ilma temata, ja et mitte ükski bändiliige ei olnud temaga otse sellest otsusest rääkinud.

