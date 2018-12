Sopran Sarah Brightman esineb järgmisel sügisel Eestis

Kolmeoktavilise hääleulatusega staar esineb tuuril albumiga "Hymn" ja annab "The Hymn World Tour" raames 125 kontserti üle maailma.

Sarah Brightman on enimmüüdud sopran maailmas. Brightman on 180 kuld- ja plaatinaalbumi omanik enam kui 40 riigis. Ta on ainuke artist ajaloos, kes on olnud mainekaima Billboardi edetabeli tipus nii klassikalise kui ka tantsumuusika vallas.

Album "Hymn" on Sarah Brightmani 15. stuudioalbum. Eelmine plaat "Dreamchaser" ilmus viis aastat tagasi.

Sarah Brightmani karjäär sai alguse 1981. aastal West Endi muusikalist "Cats", kus ta kohtus oma tulevase abikaasa ja mentori helilooja Andrew Lloyd Webberiga. 1987. aastal esmakordselt kõlanud "Ooperifantoom" pani laulja juba märksa suuremale muusikakaardile.

Artist otsustas seejärel lüüa käed tuntud Enigma produtsendi Franc Petersoniga, kes lõi Brightmani suurimad hitid ja tuntuimad albumid. "Captain Nemo" ostus piisavalt edukaks et Brightman ka sooloartistina läbi lööks. Järgnesid superhitt Andrea Bochelliga " Time To Say Goodbye" ning albumid "Eden", "La Luna", "Harem" ja "Symphony".

1992. aastal esines Sarah Brightman Barcelona olümpiamängudel hittlooga "Amigos Para Sempre", duetikaaslaseks tenor Jose Carreras. 16 aastat hiljem avanes võimalus laulda Pekingi olümpiamängudel, mille ülekannet vaatas neli miljardit inimest üle maailma.

Artist esineb Eestis 2. novembril.