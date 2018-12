Norra bänd Shining esitleb Tallinnas uut albumit

10. veebruaril jõuab Shining Euroopa tuuri raames Tallinna klubisse Tapper esitlema oma uut albumit "Animal".

Shining, olles 1999 alustanud hoopiski esoteerilise ja mõistatusliku left-field jazz-bändina, vallutas jõuliselt kuulajate ning kriitikute tähelepanu "Blackjazz" seeria albumitega. Albumid "Blackjazz" (2010), "One One One" (2013) ning "International Blackjazz Society" (2015) tõid bändi metalmuusika maastikule.

Äsja oktoobris avaldatud tuliuue albumiga "Animal" on Shining teinud pöörde ning taasleiutanud end kui rokkbänd. "Meil oli 360 kraadi valikuks suunamuutusel. Küsisime endalt, ega me ei lähe liiga kaugele oma varasemast muusikast, aga ka seda, kas see on piisavalt radikaalne muutus? On tõsi, et stuudios muutusid lood aja jooksul tavapäraselt vähem veidraks ning rohkem ligipääsetavaks. Uus plaat on pigem Muse kui Meshuggah, pigem Ghost kui Gojira või pigem Biffy Clyro kui Burzum," rääkis bändi eestvedaja, laulja, kitarrist, saksofonimängija ja lugudekirjutaja Jørgen Munkeby.

"Animal" on üllatus fännidele, kuid samas äratuntavalt Shiningu album, mis samal ajal lubab bändil end tõestada taas uues stiilis.