Lauri Kaare Oscari õhtujuhi taandumisest: see on täiesti jabur köielkõnd

Kevin Hart jõudis õhtujuhi rolli nautida loetud tunnid, kui otsustas ametist loobuda. "Hetkel käivad palavikulised otsingud, et leida kedagi, kes suudaks seda showd juhtida ja iga aastaga järjest vähem vaatajaid koguva show järjest tõusujoonele tõsta," ütles Kaare "Vikerhommikus".

Säutsu, mis Harti taganemiseni viis, postitas koomik Twitterisse seitse aastat tagasi ning mees teatas seal, et ei lubaks oma pojal nukumajaga mängida, sest see on liialt gei. Solvava sisuga postituse kustutas mees oma kontolt eelmisel nädalal.

"Ta on öelnud, et on inimesena arenenud ja kaheksa aastat tagasi ei olnud Kevin Hart selline staar nagu täna. Hollywood Reporter ütleski, et akadeemia kaotas õhtujuhi, kelle Instagramis on jaburana kõlavad 66 miljonit fänni," kommenteeris Kaare juhtunut.

Kaare sõnul on poliitiline ebakorrektsus konks, millega Hart seni silma paistnud on. "See ongi täiesti jabur köielkõnd, et õhtujuht peab olema naljakas, aga ei tohi kedagi solvata, ta peab olema ajakohane, aga mitte liiga," rääkis Kaare.

Kaare sõnul ei tohiks akadeemia poliitkorrektsuse politseile järele anda. "Vale olekski minna võimalikult turvalise variandi juurde. Akadeemial, arvestades seda pidevat allakäigutreppi vaadatavuse osas, neil ei ole tegelikult midagi kaotada. Kui sa juba kukud, siis vähemalt suure pauguga," arvas Kaare.

Ta lisas, et Oscari korraldajatel on mitu valikut, kas otsida üles mõni vana tegija või kaasata mitu õhtujuhti. "Kui ka mõne puhul vaaadatavuskõver vajub alla, siis sa tead, et pärast järgmist reklaamipausi tuleb staar x kümnete miljonite Instagrami järgijatega, kes suudab showd vee peal hoida," arutles ta.

Kaare sõnul on üks võimalik variant saatejuhi kohale menukas näitleja Dwayne Johnson, kes on suutnud säilitada vaimukuse ilma teravuseta.

Kaare tõi välja, et kui Ellen DeGeneres 2014. aastal Oscarite galaõhtut juhtis, oli vaatajaid 43,7 miljonit. Eelmisel aastal oli Jimmy Kimmeli juhtimisel televaatajate arv 26,5 miljonit.