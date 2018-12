MandoTrio on kolmest noorest mandoliinimängijast koosnev traditsioonilist ning omaloomingulist muusikat viljelev koosseis. Bändi kuuluvad Kristjan Kuusmik (oktavmandoliin), Tanel Sakrits (mandoliin) ning Hans Mihkel Vares (mandoliin). Enda muusikat rikastavad noormehed stomp-boxi ja octaveriga, et lisada mandoliinihelidele trummi ja bassi.

