Jõulujazz 2018 jätkub kuni 14. detsembrini. Esmaspäeval rõõmustavad jazzisõpru Liisi Koikson ning Joel Remmel hubasel kodukontserdil. Ainulaadse Ungari svingmuusika toob kolmapäeval Kumu auditooriumisse ja neljapäeval Haapsalu kultuurikeskusesse populaarne Ungari ansambel Swing à la Django. Advendimõtisklusele ootab publikut Eesti filharmoonia kammerkoor koos Robert Jürjentali, Arve Henrikseni ja Madis Metsamardiga, kes annavad kontserdi neljapäeval Niguliste muuseumis ja reedel Viljandi babtistikirikus. Reedel tasub sammud seada ka Kumu auditooriumisse, kus üllatab värskete kõladega Luksemburgi trio Dock in Absolute. Pärnu jazzisõpradel on reedel võimalus kuulda Ulla Kriguliainulaadset orelikontserti, millele on uudisteosed kirjutanud Maria Faust, Sander Mölder ja Raul Ojamaa.

Lauljatari Lizz Wrighti kontserdi üheks üllatajaks oli Eesti pianist Holger Marjamaa, kellega koos esitati ka tuntud jõululaulu "O Come, All Ye Faithful". Marjamaa musitseeris koos Estonian Dream Big Bandiga nii klaveril, Hammondi orelil kui ka Fender Rhodesel.

