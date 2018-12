Ühistantsuks on kokku pandud Eesti Tantsib neli erinevat tantsustiili: ballett, showtants kaasaegne ja eesti tants, mille koreograafideks on Teet Kask, Argo Liik, Külli Roosna ning Kenneth Flak ja Liisa Laine.

Eesti Tantsib eestvedaja Raido Bergstein Eesti tantsuagentuurist tõdes, et äsja valminud õppevideost saab "Eesti tantsib" viimase ühistantsu kava uudistada ja soovi korral harjutama hakata. "Tantsukava on kokku pandud Eesti Tantsib tantsudest ja jõukohane igale inimesele. 31. detsembril kell 14 saab ühistantsu koos tantsuõpetajatega juba linnaväljakutel õppida," kinnitas Bergstein.

"Juubeliaasta viimane päev on põnevust täis. Juba päeval on kõik koos sõprade ja perega oodatud 16 linnaväljakul toimuvale Eesti Tantsib ühestantsimisele," ütles EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel