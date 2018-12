"Su nägu kõlab tuttavalt" seitsmes hooaeg jäi korraldajate sõnul viimaseks.

Finalsaates võtsid omavahel mõõtu Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja Saara Kadak. Näosaate viimasel hooajal osalesid veel Sepo Seeman, Tanel Padar, Marta Laan ja Liis Lemsalu.

"Su nägu kõlab tuttavalt" on TV3 paroodiasaade, mille esimene hooaeg oli eetris 2013. aasta kevadhooajal. Saade põhineb Hispaania produktsioonifirma Gestmusic Endemol formaadil "Tu cara me suena" ja sarnaneb Suurbritannia ITV talendisaatega "Stars in Their Eyes".