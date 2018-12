Heategevusfondi juht vanemateta laste jõulusoovidest: ridade vahele on kirjutatud tihti

SEB heategevusfondi tegevjuht Triin Lumi selgitas ETV saates "Hommik Anuga", et fondi eesmärk on koguda mõtestatud jõulusoove. Asenduskodudes elavad lapsed on tema sõnul lapsed nagu tavalised lapsed ikka. "Võib-olla erinevus on selles, et kogemused, mis nende elus on, on sellised, mida meil, tavaperes kasvanud inimestel ei ole," selgitas Lumi.

Lumi lisas, et on ka neid lapsi, kes soovivad endale perekonda. "See ei ole harv lugu. On kirjas, et mul on üks südamesoov ja ma tean, et sa ei saa seda täita. Ridade vahele on seal kirjutatud küll ja üsna tihti. See on see igatsus," rääkis Lumi.

Selliste kingisoovide kõrval on ka tavapärased soovid, mida lapsed jõuluvanalt ikka soovivad. Näiteks kuueaastane Danil soovib autode pildiga seljakotti, et sellega lasteaeda mänguasju kaasa võtta ning kaheksa-aastane erivajadusega tüdruk igatseb muusikaga mänguasja, sest armastab üle kõige muusikat ja plaksutamist. 17-aastane Kerli soovib kunstitarbeid, sest talle meeldib väga joonistada. 15-aastane tantsimisega tegelev Regitta sooviks on kaasaskantav kõlar, et kuulata muusikat ja arendada oma tantsuoskusi.

Annetajatel on võimalus anda oma panus Jõulusoovide puu projekti kaudu laste unistuste täitmiseks, valides soovide seast südamelähedane kingitus. Tehtud annetuste eest soetatakse jõulusoovide nimekirjas olevad kingitused, pakitakse need vabatahtlike abiga ja saadetakse kingikotid jõululaupäevaks laste turva- ja asenduskodudesse.

Puul on ligikaudu 800 kingitust. "Kui esimestel aastatel me panime sinna puule laste soove ja kingitusi, siis tänasel päeval me kutsume annetajaid mõtlema selle nurga alt, et jõuluõhtu on ilmselgelt paljude laste aasta tippsündmus, aga jõuluõhtuga ei lõppe aasta ja aastas on 12 kuud," julgustas Lumi märkama abivajajaid aasta läbi.