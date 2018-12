Valter Soosalu kirjutas kuulsale Ameerika jõululaulule eestikeelsed sõnad

Laulu originaalpealkiri on "It's beginning to look like Christmas", eesti keeles sai see nimeks "Mulle paistab, et jälle käes on jõulud". "See on tegelikult traditsiooniline Ameerika jõululaul, seal igas kaubanduskeskuses 24/7 mängib see," selgitas Soosalu.

Koit Toome ütles, et huvitaval kombel on see laul Eestis seni kõrvust mööda läinud. "Kuna sellel laulul ei olnud siiamaani eestikeelset teksti, siis keegi pole seda eriti laulnud. Aga Valter tuli ühte proovi ja ütles, et ta tegi nüüd sõnad sellele," rääkis Toome.

Laulu eestikeelsed sõnad pole jõululaulu kohta kuigi traditsioonilised, vaid pigem tuletavad meelde pühade kommertslikku poolt. "Me eelmisel aastal juba mõtlesime, et tegelikult oleks tore rääkida publikule jõuludest nagu need päriselt on," rääkisid muusikud. Soosalu lisas, et paratamatult on praktiline pool see, mis pühadeajaga koos käib.

Koit Toome ja Valter Soosalu esitasid saates kaks jõululaulu:

"Mulle paistab, et jälle käes on jõulud"

"Panis Angelicus"