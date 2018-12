Galerii: Reet Aus tutvustas Eesti esimest ringdisaini kollektsiooni

Esmaskordselt Eestis ühendati kogu ringmajanduse ahel ehk uuskasutuskeskus, disain ja kaubamaja. Kolme osapoole koostööna tekkis võimalus vähendada tekstiiliprügi ja arutut tarbimist ning katsetada tekstiilimaterjalide ringlussevõttu: üheskoos koguti kokku vanad teksad, Hollandi koostööpartneri abiga korduvkasutuseks kõlbmatud purustati, misjärel ketrati kiududest lõng. Reet Aus lõi omakorda moodsa disaini ja nii valmisid uued kudumid.

Vastutustundliku moe sünnile saab anda panuse, tuues oma kasutatud teksariided Stockmanni neljanda korruse Uuskasutuskeskuse kasti.

Reet Aus on Eesti moelooja, kes on pühendunud taaskasutusel põhinevale moele ning on viimased kuus aastat tegelenud UPMADE lahenduse väljatöötamisega. Väärtustav taaskasutus ehk upcycling on protsess, mis võimaldab tootmises tekkivaid jääkmaterjale disaini abil tagasi tootmisse suunata, vähendades sellega märgatavalt moetööstuse keskkonnamõju.