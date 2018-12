Liisa Past: erinevalt presidendist on esileedil mõnevõrra suurem vabadus

Hiljuti tekitas Melania Trump palju meediakära Valge Maja jõuludekoratsioonidega, kuid on kõneaimet pakkunud ka oma ülikallite kostüümidega. "Nad on tekitanud kõneainet puht esteetiliselt, aga seetõttu, et tal ei ole välja kujunenud selgelt tema eest kõneletavaid politiilisi teemasid," põhjendas Past, miks esileedi ikka ja jälle oma stiilivalikutega meediasse murrab, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Pasti sõnul pole Melania Trumpil tekkinud tugevat poliitilist kohalolu nagu eelmistel esileedidel. Past tõi välja, et Michelle Obama võitles laste spordiharjumuste ja toitumise eest, Hillary Clintoni teemaks olid tervishoid ja välissuhted ning Barbara ja Laura Bush tõstsid esile hariduse ja kirjaoskuse olulisust.

Kuigi ka eelmised esileedid armastasid hästi riietuda, on Melania Trump oma riietusega mitmel korral meedia negatiivse tähelepanu osaliseks saanud. Pasti sõnul on selleks ka põhjus. "Kui sa lähed Aafrika reisile ja näed välja nagu keskmine koloniaaldaam filmist "Kaugel Aafrikast", siis sellega sa paratamatult saadad sõnumi. Kui sa lähed ikkagi Aafrika reisile kandes ratsasaapaid ja koloniaalkübarakest, mida kandsid seal ennekõike Briti kolonialistid, siis sellega sa annad sõnumi," selgitas Past.

Immigrantidelt äravõetud lapsi külastas Trump, kandes seljal sõnumit "Mind ei huvita, aga teid?". Pasti sõnul pole imestada, et see kompas tundlikkuse piire. Kui esileedi esindajad vastasid algselt, et see kiri oli juhuslik, tuli veidi hiljem välja, et tegemist oli Melania Trumpi kampaaniaga meedia suunas. "Ainult mõned nädalad hiljem selgus, et oli tegemist reljeefse seisukohavõtuga tänapäeva meedia pinnapealisuse teemal," selgitas Past.

Kõigest hoolimata armastavad aga ameeriklased Pasti sõnul esileedit ja kogu institutsiooni.

Pasti sõnul on erinevalt presidendist esileedil mõnevõrra suurem vabadus. "Sa oled ametis ja pead täitma seda formaati. Alates 20. sajandi algusest on sul selleks ka omad töötajad, oma kontor, oma tööpind ja oma ressursid. Aga sul on vabadus valida teemasid ja olla veidikene paindlikum selles, kus ja mil viisil sa näha oled," lausus ta.

Past selgitas, et Martha Washington oli esimene, kes esileedi rolli hakkas sisustama ja nägi selles eelkõige Briti õukonna pikendust. Läbi aegade on Pasti sõnul olnud neid esileedisid, kes on olnud tagasihoidlikumad, aga on neid, kes on selgelt vedanud teemasid eest ja olnud väga jõuliselt näha. Past tõi esile Eleanor Roosevelti ja stiiliikoon Jacqueline Kennedy Onassise.