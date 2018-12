"Su nägu kõlab tuttavalt" lõppev hooaeg jääb viimaseks

"Ma ei ole väga sentimentaalne tüüp, aga pühapäevale lähen küll vastu kerge kahjutundega, sest kuldse hooaja finaal tõmbab sellele projektile joone alla," ütles Karelson LP-le.

"Su nägu kõlab tuttavalt" on TV3 paroodiasaade, mille esimene hooaeg oli eetris 2013. aasta kevadhooajal. Saade põhineb Hispaania produktsioonifirma Gestmusic Endemol formaadil "Tu cara me suena" ja sarnaneb Suurbritannia ITV talendisaatega "Stars in Their Eyes".

Eestis sel sügisel alanud hooaeg on järjekorras seitsmes ning selles teevad kaasa eelmiste hooaegade osalised Sepo Seeman, Tanel Padar, Saara Kadak, Marta Laan, Liis Lemsalu, Nele-Liis Vaiksoo, Lauri Liiv ja Ott Lepland.