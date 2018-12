Jõuluvanad ja päkapikud võistlesid Tartus traditsioonilisel jõulukrossil

Kokku osales lõbusal võidusõidul mitukümmend sportlikku jõulutaati ja jõulumemme, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna vahepeal oli Lõuna-Eestit katnud lumekiht jõudnud juba ära sulada, viidi jõuluvanade rattavõistlus läbi üsna ekstreemsetes oludes ning võistlejatel tuli kihutada libedal jääl.

Jõulukrossi peeti Tartus tänavu juba kümnendat korda.

"Et nalja saaks ja rõõmu oleks ja sporti saaks teha," põhjendas Alar, miks tema võistlema läks.

"Me tavaliselt teeme rohkem lume peal trenni, aga viimased aastad on natuke kahtlased olnud ja tuleb välja, et täna oleks pidanud rohkem jää peal tegema," rääkis võistleja Lauri.

Ta tõdes, et jõuluvana habe teeb võistlemise oluliselt raskemaks. "Siit on raske läbi hingata, aga soojem on. Ja ei näe eriti. Jõulukellade helinal, et oleks kuulda, kui ma sealt tagantpoolt tulen," rääkis ta.