"Ongi Koik" | Meelis Niinepuu: riigikogu on muutunud puuriks

Koos Niinepuuga käidi poes sobivaid riideid valimas. Naan ja Nõmmik uurisid, kas hääle lubaduse eest on võimalik saada toetust jope ostmiseks, kuid kaamera ees kokkuleppeni siiski ei jõutud.

Niinepuu sõnul on kätte jõudnud aeg, kus tuleb lõpetada elukutseliste poliitikute karjäär, kes kandideerivad riigikokku juba kolmandat, neljandat või viiendat korda. "Riigikogu on puutunud nagu puuriks. Öösel, kui riigikogust mööda lähete, siis näete, et seal on inimesed, kes tegelikult tahaksid sealt juba välja saada. Hääletame siis nad välja," rääkis ta.