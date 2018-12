Eesti vanaemade lood ja mälestused on kaante vahele jõudnud

"Eesti vanaema on üsna teistsugune kui näiteks slaavi rahvusest vanaema," rääkis Maran lisades, et tagasihoidlikud naised ei taha kuidagi esile tükkida. "Seda nad ütlesid enamasti, et mina ei taha esineda, ei taha kuskil tituleerida, aga lapsekene, sinu nimel ma võin ju paar sõna sulle rääkida," meenutas ta raamatu valmimist.

"See raamat on küll vanaemadest, kuid minu jaoks on see selline raamat, mida tegelikult peaks iga Eesti noor läbi lugema, et hakata mõistma rohkem ühest küljest seda põlvkonda, aga tegelikult neid väärtusi, mis meile täna on antud siin elus," selgitas autor. "Kui me hommikul üles tõuseme ja meil on olemas katus pea kohal, kui meil on soe tuba, kui meil on kõht täis, siis on meil tegelikult olemas kõik, mille eest tänulik olla ja kõik, mille eest õnnelik olla. Pärast selle raamatu läbi lugemist me kindlasti vaatame elule teisiti," tõdes ta.

Teoses on nii vanaemade nippe, retsepte kui ka meenutusi ja mälestusi naiste elust, mis sageli keerles sõjatragöödiate ümber. Marani sõnul kinnitasid kõik vanaemad talle, et praegune aeg on kõige parem nende elus.

"Hommik Anuga" on eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.