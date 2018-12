Erika Salumäe avaldas lasteraamatu: olen kirjutanud 14. eluaastast

Salumäe avaldas ETV saates "Ringvaade", et on kirjutanud juba 14. eluaastast peale, aga seni on ta seda teinud iseendale. Mõttele, et Salumäe võiks oma kirjutatu ka avaldada, tuli luuletaja Margit Peterson.

"Ta kirjutas mulle, et Erika, mida sa ootad, hakka aga pihta ja teeme luuleraamatu. Ma hakkasin talle ridamisi saatma," meenutas Salumäe, kuidas tema kirjanikutee alguse sai.

Luuleraamatust kasvas välja aga lasteraamat "Triinu lood". "Lasteraamatu kirjutamine on mul kogu aeg olnud mõttes, aga ma ei mõelnud raamatu kirjutamist avalikkusele, ma kirjutasin iseendale. Mulle meeldib iseendast välja kirjutada," põhjendas ta.

Salumäe rääkis, et kui tema tütar veel väike oli, mõtles ta talle ise unejutte välja ja kirjutas need ka üles. Seetõttu arvas ta, et luuleraamatust võiks saada hoopis lasteraamat. "Ma kirjutasin Margitile, et kirjutaks ühe lasteraamatu. Neid lugusid on mul peas nii palju, paneks need kokku," selgitas ta.

Triinu lugude peategelane on tumedate lokkis juuste ja tõmmu nahaga kõhn Triinu, kes on üles kasvanud lastekodus. Erika sõnul ei ole ta tegelaskuju enda pealt maha kirjutanud. "Palju kipuvad seostama minuga, aga Triinu on ikka väljamõeldud ja need lood samuti," kinnitas Salumäe.