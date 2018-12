USA räppar Kendrick Lamar kandideerib kaheksale Grammyle

Kuuele auhinnale on nomineeritud Boi-1Da, Brandi Carlile ja Mike Bozzi, viies auhinnakategoorias on esindatud aga Cardi B, Childish Gambino, H.E.R., Lady Gaga, Maren Morris ja Soundwave, vahendas BBC.

Lamari nominatsioonid puudutavad peamiselt tema tööd filmi "Must Panter" ("Black Panther") tunnusmuusika loomisel. Ta on sel aastal kõige enam nominatsioone saanud artist.

