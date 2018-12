Heinz Valgu aluspesu ajas meditsiiniõe naerma: küllap mõtles, et on edev vanamees

ETV saade "Ringvaade" tegi Valkudele lustaka viktoriini, millest selgus, kes reisib rohkem, kes teeb paremini süüa või kes teab rohkem kultuurist. Paar avaldas ka, et nad ei tülitse omavahel. "Kui Marika hakkakski mingit tüli hõõruma, ma maandaks selle ära lolli naljaga. Ma vihkan lähedaste inimeste vahelisi tülisid," ütles Heinz Valk.

Paar avaldas ka humoorika jõulukombe. Nimelt kinkis Marika oma mehele jõuludeks kelmikate naisepiltidega aluspüksid. Püksid on põhjustanud ka kentsaka olukorra, kui Valk neid arsti vastuvõtul kandis. "Ma olin ükskord sunnitud arsti juures ennast alukate väele võrtma. Mul olid need plikapiltidega püksid jalas. Järsku märkasin, et õde, kes assisteeris, hakkas järsku itsitama. Mul tuli meelde, et mul olid need alukad jalas. Küllap ta mõtles, et on edev vanamees, kõrges eas veel kannab selliseid alukaid," naeris Valk.

Raamatus "Klapp ja kirg" fikseerib, sünteesib ja sõnastab Valkude suhet kõrvaltvaataja Enno Tammer.