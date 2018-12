Soome presidendiproua kandis vastuvõtul kasest tehtud kleiti

Presidendiproua Jenni Haukio saabus vastuvõtule kasepuust tehtud kleidis. Kostüümi autoriteks on üliõpilased Emma Saarnio ja Helmi Liikanen, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Kui me vaatame teda, me näeme, et see on hästi stiilne, läbimõeldud. Disainerid, kes on kanga kudunud, on seda teinud kasetohust," rääkis kleidist Ruotsala.

Ruotsala sõnul on Haukio väga esinduslik. "Teda hästi palju kiideti ja öeldi, et ta on nagu valguse tooja rahvale," kirjeldas Ruotsala.

Keskkonnasäästlikkus oli Soome vastuvõtul oluline teema. Sportlane Elina Gustafsson kandis näiteks nõgesest tehtud kangast.

Ruotsala tõi hea näitena välja laulja Anna Puu punase kleidi, näitleja Jasper Pääkköneni ja tema kaaslase ning parasportlase Matti Suur-Hamari. Ilusaid külalisi oli veel.