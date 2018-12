Sahlene keerles üle aastate tänavu Eesti Laulu karussellis: olen pettunud

"Olen pettunud, et see läbi ei läinud," tunnistas Sahlene Kroonikale ja lisas, et tunneb Eesti publikust puudust.

Eelvooru saadetud lugu valmis lauljal kahasse Linnéa Debiga, Rootsi hitimeistriga, kes oli ka Måns Zelmerlöwi 2015. aasta Eurovisioni võiduhiti "Heroes" üks autoreid.

"Paraku Eesti Laulu eelžürii mind seekord mängu ei tahtnud, aga tuleval aastal proovin kindlasti uuesti õnne," sõnas Sahlene.

Laulja on varasemalt avaldanud nördimust otsuse üle lubada Eesti Laulu konkursile vaid Eesti muusikuid. "Ma leian, et see on veidi ebaõiglane, kuna olen teinud palju tööd nende riigi esindamiseks," kommenteeris Sahlene 2013. aastal. "Viimane kord, kui keegi (Eestist) esikolmikusse jõudis, olin see mina."