Kuula: I Wear* Experiment avaldas teise stuudioalbumi

"Oleme tuuritades õppinud, et inimesed, vaatamata rahvusest, on ikka inimesed, kes tahavad suures plaanis samu asju ja jagavad ühtseid väärtusi ja muresid," rääkisbändi trummar Mikk Simson. "Oleme saanud tunda, et maailm on väike, et elu Eestis on väga hea ja et rohi ei ole kunagi "teisel pool" rohelisem," jätkas ta.

Kitarrist Hando Jaksi lisas, et tuuritamise kogemus on muutnud neid paremaks live-bändiks. "Kuna kontserte on olnud kõikvõimalikes oludes ja keset esinemisi tekkis alatasa ootamatuid olukordi, siis nüüd oskame neid olukordi palju külmema närviga lahendada."

Uut albumit esitleb I Wear* Experiment 2. veebruaril Kultuurikatlas toimuval Intsikurmu Talifestivalil, kus astutakse üles peaesinejana.