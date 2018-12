Kissi laulja Gene Simmons kaevati seksuaalse ahistamise eest kohtusse

Naine, kelle nimeks on kaebuses märgitud Jane Doe, väidab, et ta töötas nõudepesijana ühes Simmonsi Rock & Brews restoranidest. Ta väitis, et pärast nõusolekut teha Simmonsiga köögis koos pilti, kus naine töötas, sirutas Simmons oma käe välja ja asetas selle jõuga tema suguelundile, kattes selle täielikult, vahendas Pitchfork.

Kaebuses väidetakse ka, et Jane Doe nägi Simmonsit ka teiste naistega seksuaalselt laetud viisil käitumas. Täpsemalt väidab ta, et nägi Simmonsit puudutamas teiste naiste juukseid ja neile ütlemas, et nad oma pluusid eest lahti nööbiksid. Jane Doe taotleb, et kohut mõistaks vandekohus ja määratlemata kahju hüvitamist.

Simmons kaevati seksuaalse ahistamise eest kohtusse ka 2017. aasta detsembris. Raadiotöötaja, kelle nime ei ole avaldatud, väitis, et Simmons puudutas teda kohatul viisil. See kohtuasi lahendati varem sel aastal.