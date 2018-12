Ahhaa keskuse uus näitus petab ka kõige tähelepanelikuma külastaja meeli

Ahhaa keskuse uuel illusioonide näitusel võib selguda, et kõik ei ole alati nii nagu see esmapilgul tundub. Ka Ahhaa keskuse juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul ongi näituse eesmärk külastajate meeli petta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me võime siin näha väga palju, aga kas me oma silmi alati uskuda saame, seda ma ei saa selle näituse puhul kuidagi garanteerida. Nimelt on siin väljas kõik võimalikud eksponaadid, mis näitavad seda, kuidas meie aju meiega piltlikult öeldes mängib," rääkis Kolk.

Muu hulgas võib näitusel näha tagurpidi jooksvaid veetilkasid, isetekkelisi kujundeid ja hõljuvaid linnutopiseid. Kõik need nähtused võivad tunduda nõiduslikud, kuid on tegelikult läbinisti teaduslikud.

Kolgi sõnul on uue näituse puhul tegemist klassikaga.

"Kui aus olla, siis illusioonide eksponaadid ja illusioonide näitus - selline temaatika on teaduskeskuste klassika. Meie ei ole veel seda teinud kogu oma 21-aastase ajaloo jooksul ja see oligi suurepärane võimalus panna kokku, mida me teame ja mida me tahame veel teha ja see siis teoks teha. Need eksponaadid on reaalselt üle maailma kokku hangitud ja kolmandiku osas on ka täiesti ise ehitatud originaalasjad," selgitas Kolk.

Pead pööritama panev näitus on avatud järgmise aasta aprillini.