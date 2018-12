Mati Talvik poeg Arturile viimasel kohtumisel: jesus christ, miks sa pead kogu aeg elus kõige raskema tee valima

"Kui ma teatrikoolis olin, siis ma olin ikka meeletu pudisuu," tunnistas Talvik. Ta märkis, et temal ja tema isal on väga suur vahe. "Juba hääletämbris."

Ta märkis, et kui vaataja on harjunud kogu aeg saatest kuulma Mati Talviku häält, ja siis äkki vahetub hääl, siis see on kõva pauk. "Inimeste harjumuse jõud on meeletu."

Ta lisas, et tema ja isa viimasel kohtumisel rääkis ta isale, et nad otsustasid ikka oma erakonna [Elurikkuse erakonna – toim] teha.

"Ta noogutas, meil oli sellest enne juttu olnud ja siis ta ütles, et jesus christ, miks sa pead kogu aeg elus kõige raskemat teed valima. Ma olen tükk aega mõelnud, kas see noogutus oli see, et lase käia, või oli see, et oh jumal, sa oled ka ikka parandamatu tüüp."

Talvik tõdes, et oma isast on mineviku vormis väga imelik rääkida. "Aeg-ajalt tuleb telekast tema hääl ja sa ehmatad ikka päris hullult ära." Ta lisas, et nad olid Mati lahkumiseks siiski mentaalselt ette valmistunud. "See lõpp, oli selge, et ta nüüd peab minema."

Ta märkis, et tema isa oli erakordne inimestega suhtleja. "Suhtlemine lahendab väga paljud probleemid ja tihtipeale läbi selle suhtlemise sa saad aru, et probleem ei ole üldse nii suur kui ta tundub."

See kohver, mille ta maha jättis, oli ikka jube suur, tõdes Talvik, kuid lisas, et end ta ise legendi kui sellisena ei tundnud. "Tavaline inimene. Ta oli väga keskendunud selle teleasja peale. Ta vaatas asju üle, tegi neid. See aeg-ajalt emal viskas üle."

Ta meenutas, et ta isal oli kokku saades komme oma saade talle ära rääkida. "Ja rääkis natuke rohkemgi veel kui seal saates oli."

Esimene Artur Talviku loetud "Ajavagude" saade on eetris sel pühapäeval kell 18.46 ETVs.