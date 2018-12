Taimi Uuesoo: mind horoskoopide lugemine ei huvita

Uuesoo tunnistas, et pole ühtegi Mangi horoskoopi täielikult läbi lugenud. "Mind ei huvita horoskoopide lugemine, kui ma tegelen sünnikaartidega täpsemalt."

Ta tõdes, et tema ei tea, miks eestlased astroloogiausku on. "Astroloogiahuvi on igal pool. Aga siinkohal peab kohe ütlema, et ega usk ei olegi õige sõna astroloogia kohta. Astroloogia pole religioon," selgitas Uuesoo. "Astroloogia on eluabi. Eluabi õpetus, nagu ütles Fritz Riemann, ja meetod, et seletada elu ja asju."

Uuesoo ütles, et nad tähtkujudega ei tegele, vaid tegelevad ajaga. "Aja mõõtmise ja aja seletaiuse." Ta lisas, et seinakalendris on ainult Päike, Kuu ja Maa ja nende omavaheline liikumine. "Aga meie mõõdame rohkem tsükleid. Me mõõdame aega mitmekülgsemalt. Me mõõdame veel Merkuuri, Veenuse, Marsi tsüklit jne. Tuhandeid erinevaid on võimalik mõõta."

Ta märkis, et ta oli enne astroloogiaga tegelema hakkamist meeletu skeptik. "Ma poleks muidu astroloog. Ma süvenesin nii põhjalikult. Minust sai astroloog, sest see toimis ja töötas."

Uuesoo tõi ka näite, mis tõestab, et see toimib. "Minu mees mõni aeg tagasi istus diivanile ja ütles, et ta on oma tööst nii tüdinenud, et hakkab tööd otsima. Ma ütlesin, et ära hakka, kolme kuu pärast tuleb koju kätte. Ma ei mõelnud seda sõna otseses mõttes, aga kujutage ette, kolme kuu pärast täpselt oli inimene ukse taga ja pakkus tööd. Ma nägin tema sünnikaardis väga selgeid märke, mis viitasid töökoha vahetusele.

Ta lisas, et ta ei valinud seda tööd, vaid see kujunes tema tööks. Ta märkis, et ta ei anna kunagi selgeid lubadusi inimestele, vaid vaatleb koos nendega nende võimalusi.