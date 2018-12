Urmas Dresen: Paksus Margareetas teist ajakapslit ei ole

"Ega ta ei olekski muidu välja tulnud, kui me ei oleks Paksu Margareeta alla rajamas tänapäevaselt tänavatasandilt, mis meil siiamaani oli, viis meetrit allapoole keldrikorrust, mistõttu me peame kõiki neid vahelagede betoonsambaid pikendama. Ühe betoonsamba seest ta välja tuli," kirjeldas Dresen.

"Kui me selle lahti võtsime, siis kirjade järgi pidi ta olema seal – keset Margareetat on suur betoonsammas, kust jooksid igasugused tehnovõrgud ja trepp – selle all. Aga tegelikult ta selle all ei olnud, ta oli hoopiski ühes külgnevas sambas, nii et natuke läks kirjade järgi erinevalt," lisas ta.

Kapsli sees oli viis kopikat, "Rahva Hääl", meremuuseumi vimpel, vanas asukohas Pikal tänaval olnud meremuuseumi muuseumijuht ning Paksu Margareeta renoveerimist puudutav dokument, aga ka nimekiri tol hetkel meremuuseumis töötanud inimestest.

Dresen ei usu, et Paksus Margareetas võiks kuskil veel üks kapsel olla. "Ma täna rääkisin ka tol hetkel meremuuseumi direktori kohusetäitja Bruno Paoga ja ei, kapsleid on ikka ainult üks."

Ta ütles, et nad on juba praeguseks muretsenud suurema kapsli, kuhu kõik sellest kapslist leitu tagasi panna. "Kui on viimase tugisamba betoneerimine, siis paneme selle kõik tagasi."