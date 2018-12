Siim Nestor: loodan, et Tommy Cashi album jätab maailmas suurema jälje maha

Muusikaajakirjanik Siim Nestor loodab, et Eesti räppari Tommy Cashi debüütplaat "¥€$" tekitab maailma muusikas plahvatuse.

"Ma väga loodan, et Tommy Cashi album jätab ka maailmas mingi suurema jälje maha või tekitab suurema plahvatuse. Kõik märgid näitavad, et see võiks iseenesest juhtuda," oli Nestor Raadio 2 saates "Bert Järvet" lootusrikas.

Kuigi räpp teeb kõikides muusikatabelites ilma, siis Cash nihutab Nestori sõnul oma debüütplaadiga piire ning põikab ka teistesse žanritesse. "Tommy Cashi ongi keeruline ainult räppariks pidada. Tema taust ja sünnipinnas on tõenäoliselt hip-hop, aga tema haare ja ambitsioon on kindlasti suurem," põhjendas Nestor.

Ta lisas, et debüütplaadil on mitmeid lugusid, kus ei ole üldse räppi. Seda, kas ka muu maailm võtab räpist eemaldumist eeskujuks, Nestor ennustada ei oska. "Kas ülejäänud maailm suundub Tommy Cashi järgi, ei oska öelda. See oleneb muidugi väga palju ka sellest, kui hästi sellel plaadil läheb," lausus ta.

Praegu Nestor räpile konkurenti ei näe. "Mina hetkel kahjuks ei näe. Ma ütlen kahjuks, sest alati on huvitav, kui jälle midagi uut esile kerkib. Hetkel ma ei oska küll ennustada mingi uue laine tõusu," selgitas ta.

Tommy Cashi Euroopa tuur saab alguse veebruaris ning oma albumi esimese esitluskontserdi annab ta 29. detsembril Tallinnas Saku Suurhallis.