Maalehe tegevtoimetaja: horoskoobi lõpetamine poleks lugejate suhtes aus

"Lehe tegevtoimetajana loen ma loomulikult kõik asjad läbi, mis lehes on. Minu uskumine ei puutu siia. Lihtsalt vaatan, et ma olen Sõnni tähtkujus sündinud ja ikka loen, mis selle kohta öeldakse. Ega see ei tähenda, et ma selle järgi elama hakkan," rääkis Murde oma kokkupuutest horoskoobiga ERR Menule.

Murde ütles, et pärast Mangiga juhtunud skandaali kaalus leht ka aasta alguses ilmuvast horoskoobist loobuda. Tulemuseks on aga täiesti uus formaat, kus traditsioonilisele tähtkujuhoroskoobile aasta alguses on liidetud ka detsembris ilmuv koduhoroskoop ja Maalehe veebikeskkonnast on võimalik peagi tellida personaalset horoskoopi, mille paneb kokku astroloog Peeter Tammela.

"Eks me kaalusime erinevaid variante, aga me ei saa midagi teha, tõeline lugejasurve oli. Inimesed pöördusid meie poole, kirjutasid ja helistasid. Inimesed on harjunud ootama aasta lõpus Maalehelt horoskoopi. Meie teenindame oma lugejat, siis tuli seda ka teha," põhjendas ta.

Murde ei pea väheoluliseks ka seda, et aastahoroskoopi sisaldav Maaleht on suurima tiraažiga lehenumber aastas. "Loomulik on ju see, et ajaleht on äriettevõte ja ta peab arvestama ka majandustulemustega," selgitas ta.

Murde ei tahtnud ennustada, kas Mangi puudutanud skandaal võib Maalehe horoskoobile halva maigu jätta. "Selge see, et ta kirjutas meile aastaid horoskoopi, aga see, mis tema isiklikus elus toimus ja mida ta tegi, see ei ole Maalehega seotud," ütles ta.

Mangi kohale asub Taimi Uuesoo

Mangi koha võtab uue aasta horoskoobis üle astroloog Taimi Uuesoo. "Meie lähtusime sellest, et Taimi Uuesoo on astroloogide liidu üks asutajaid, tema on ka kõigile öelnud, et tema ei tegele inimestele ennustamisega ja tal on oma eetikanormid. See lähenemine Maalehele meeldis," põhjendas Murde valikut.

Murde silmis on astroloogia aja vaatlemine, mis on samasugune nagu kalendrisse vaatamine. "Horoskoobi puhul, nagu Taimi Uuesoo ütleb, sealt tulevad mingisugused märgid. On planeedid, mis näitavad tendentse. See, kuidas inimene nende tendentside järgi käitub, on iga inimese enda teha. See ei ole ennustamine, vaid mingisugused märgid planeetidelt," selgitas ta horoskoobi olemust.

Murde ise oma elu horoskoobi järgi ei sea. "Inimestel on täiesti vaba otsustusvõime. Kes usuvad, las nad siis usuvad. Kes võtavad seda meelelahutusena, võtku seda meelelahutusena. Kes on sellele täiesti vastu, jumala eest. Ma isiklikult elan selle järgi, mida mina ja minu pere õigeks peab," tõdes Murde.

Murde ei arva, et horoskoop toidab eestlaste esoteerikahullust või suunab neid alternatiivmeditsiini poole. "See on kaks erinevat asja. Meie näeme horoskoopi rohkem kui üht meelelahutusvormi. Jumala eest, inimesed, käituge mõistlikult, on meie soovitus," ütles Murde.

Midagi ebaeetilist Murde samuti horoskoobis ei näe. "Kui lugejad avaldavad soovi, et tahaksid horoskoopi lugeda, siis meie ütleme ei, et me põhimõtteliselt ei avalda seda. See ei oleks ka lugejate suhtes aus," põhjendas ta.

Seda, kas Maaleht püstitab ka Taimi Uuesoo horoskoobiga uue aasta alguses rekordeid, Murde öelda ei oska. "Mina ei ole mingi ennustaja. Meie asi on lugeja huvi rahuldada, eks siis näeb," lausus ta.