Galerii: Eestit Eurovisioonil esindanud lauljad hindasid Gurmeeteatri uut lavastust

"Dinnervisioni" autor on asutraallane Craig Christie, kes esietendusel ka ise kohal viibis. "Mulle väga meeldis, kuidas publik lavastuse vastu võttis," rääkis Christie. "Eurovisioon on ju rõõmus sündmus. See pole võistlus, vaid tähistamine, ja Eesti publik oli igati valmis laval käinud artistidele kaasa elama."

Gerli Padari sõnul on "Dinnervision" midagi sellist, mida Eestis varem nähtud ei ole. "Sul on üheks õhtuks korraga olemas kõik, mida vaja näiteks üheks firmapeoks, hea söök ja jook ning suurepärane meelelahutus. Selliseid formaate Eestis väga palju ei ole," kommenteeris lauljatar.

