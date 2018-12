Nõmme Vaba Aja keskuse maaliring ehtis Stenbocki maja jõulupuu

Kokku kavandati Stenbocki maja jõulupuule 60 rahvariide seeliku mustiga ehet. Kui aga töö valmis sai, selgus, et ehteid sai mõnevõrra rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõni valis kodukoha seelikumustri, mõni valis meelisvärvi järgi. "Üks oli Märjamaa ja siis ma tegin Noarootsi," ütles Anu.

Kuusepuu ehtimine jäi samuti maaliringi rahvale. Keeruliseks läks laeni ulatuva jõulupuu ülemiste okstega.

"See oli nii suur üllatus, et ma kartsin, et me täna õhtul rikume selle kuusepuu hoopis ära. Aga tuleb välja, et pole viga," rääkis Helve, kellele lõpuks kaunistatud puu väga meeldib.

"Just see, et ta on niisugune omapärane. Ja ikka maalitud ja kõik niimoodi. Ja te ei tea, kuidas selle ümara pinna peal tuleb vaeva näha, eriti veel, kui käsi kipub värisema ka. See on omaette suur saavutus," lisas ta.

Ühe ehte värvimine võttis kaks kuni kolm tundi aega.

Nõmme Vaba Aja Keskuse maaliringi naised rääkisid, et oma koju nad selliseid ehteid tegema ei hakka ja toovad pühadeks tuppa pigem paar oksakest.