Galerii: Hedvig Hanson ja Uku Suviste avasid jõulutuuri Viimsis

Eesti Laul 2019 poolfinalistide võistluslood tehti avalikuks möödunud nädalavahetusel ning loetud päevadega on tulised eurofännid üle maailma jõudnud need üle kuulata ja oma isiklikeks edetabeliteks seada.

Hanson ja Suviste annavad detsembris üle Eesti üheksa kontserti pealkirjaga "Valguse ootus". Kui Suviste jaoks on tegemist juba seitsmenda jõulutuuriga, siis Hansonile on jõulutuur esmakordne. "Koos oleme varem esinenud, kuid sõbrad said meist viie aasta eest, kui tegime Vanemuises etendust "Moonlight Express"," ütles Hanson.

