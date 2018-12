Eesti kokk lõi McDonald'sile burgeri

Nurmine töötas restoraniketi uue Maestro gurmeeburgerite sarja jaoks välja kaks burgeriretsepti, neist üks on veiselihaga ja üks kanalihaga. Retseptid töötati välja mitme kuu jooksul, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Nurmine tegi McDonald'sis ka revolutsiooni, pakkudes kanaburgeri vahel värsket kurki. "Kui ma ütlesin esimest korda, et palun värsket kurki, siis seda mindi tooma," ütles Nurmine, et värske kurk pole selles restoraniketis tavapärane tooraine.

McDonald'si pakkumine oli ka mehele endale üllatus. "See on täiesti esmakordne juhus. Ma ei tea kindlalt välita, kas terves maailmas, aga Baltikumis ja Eestis kindlasti ei ole nende 23 aasta jooksul seda lastud ja lubatud. See on kindlasti suur au ja korralik väljakutse," tõdes ta.

Nurmine selgitas, et tema eesmärk oli ühendada kohalikud ja globaalsed maitsed ning siduda burgerikett oma isikliku kokkamisstiiliga.