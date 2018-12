Salvador Sobrali esitus Silvi Vraidi euroloost pani publiku rõkkama

"Ma küsisin produtsentidelt, mis oleks tuntud, aga lihtne laul, sest mul polnud palju aega selle õppimiseks," rääkis Sobral intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

Produtsent soovitas Sobralile Silvi Vraidi armastatud pala, mille muusik ka telekaamerate ees ette kandis. Kontserdisalvestuselt on näha, et Portugali muusiku esitus kutsus publiku seas esile rõõmsa äratundmise.

Sobral rääkis saates, et 2017. aasta muutis tema jaoks kõike, sest võitis kevadel Eurovisiooni ja sai sama aasta lõpus eduka operatsiooni järel uue südame. "Mu elu muutus täielikult. See on õrn teema, sest Eurovisioon juhtus samal aastal kui minu siirdamine ja mõlemad asjad muutsid täielikult minu elu," ütles Sobral, et mõnikord on raske vahet teha, mis juhtus siirdamisoperatsiooni ja mis Eurovisiooni tagajärjel.

Sobral avaldas oma albumi 2016. aastal ning tema õde Luísa soovitas vennal tele-eetris esineda. See etteaste lõppes Eurovisioonile pääsemisega ning Euroopa suurima lauluvõistluse võiduga.

Vaid mõni kuu hiljem siirdati Sobralile südamehaiguse tõttu uus süda. Sobral tõdes, et tal on raske tagasi mõelda sellele, mida on üle pidanud elama. "Ma ei suutnud laulda, sest minu kehas toimus palju imelikke asju ja ma ei osanud enam laulda. Ma pidin oma albumeid kuulates õppima, kuidas jälle laulda. Iga päev haiglas laulsin oma albumit kuulates ja püüdsin ennast jäljendada," meenutas muusik.

Esimene kontsert pärast operatsiooni oli laulja sõnul kohutav. "Ma olen endiselt peaaegu päral, aga mul pole veel sellist häält nagu enne," tõdes ta.

Hoolimata raskustest teeb Sobral aga praegu seda, mida kõige rohkem armastab - reisib kontserdipaigast kontserdipaika. "Ma poleks iial arvanud, et laulan Tallinna ooperimajas," ütles ta.

Kui eelmisel aastal ei saanud Sobral jõulude ajal palatist lahkuda, veedab ta seekord pühad lähedastega. "Sain ainult kaks tundi ema ja isaga koos olla. Praegu veedan jõulud jälle kogu perega ja see on tore," tunnistas ta.

Eestis nautis Sobral väga ka lund, mis jõuluajaga hästi kokku sobib. "See on peoeetiline, kuidas teisiti. Võib-olla eestlastele on lumi tüütu, aga meie pole seda varem näinud. See on maagiline ja puhas," lausus ta.