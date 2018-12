Muusikaajakirja Q detsembrinumber pühendab Tommy Cashile kuus lehekülge

Eesti muusik Tommy Cash on praegu laias maailmas üks tuntumaid Eesti artiste, vaatamata sellele, et tema debüütalbum "¥€$", ilmus alles mõned päevad tagasi. Cashi tegemisi kajastas detsembrinumbris ka maailmakuulus muusikaajakiri Q.

Kõmuliste muusikavideote ja träpiga alustanud Tommy Cash on mõne aastaga jõudnud koostööni praeguse popmaailma mainekamate produtsentidega PC Musicu plaadimärgi all. Muusikaajakirja Q detsembrinumber pühendab Tommy Cashile lausa kuus lehekülge, mida seni Eesti artistidega juhtunud pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas on Cashi debüütplaat kaugenenud tema senise loomingu irriteerivast nurgelisusest, leiavad kriitikud. "Näiteks singel "x-Ray" meenutab 1990ndate Scooterit või juustust poppi, mille PC Music on üles kloppinud, UV-kiirtega läbi valgustanud ja teinud sellest moodsa taiese. Tema käekiri loomulikult on võib-olla liiga imelik, et kohe igal pool läbi lüüa, aga ta on ühendanud undergroundi veidra kogemuse helikeele sellega, mida maailmas praegu kuulatakse," rääkis muusikakriitik Valner Valme.

Tommy Cashi Euroopa tuur saab alguse veebruaris ning oma albumi esimese esitluskontserdi annab ta 29. detsembril Tallinnas Saku Suurhallis.