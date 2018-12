Pearu Paulus: tegelikud superstaarid tulevad ikka saalinurgast

"Mul on eriti hea meel selle üle, et kuigi meil on tekkinud telesaated, kes toodavad superstaare, siis tegelikud superstaarid tulevad ikka saalinurgast. Tore, et selliseid asju veel juhtub, mitte ainult, et joonistame ja kirjutame valmis ning siis ta siin ongi," rääkis Paulus "Vikerhommikus".

Pauluse sõnul on häid muusikuid väga palju ja see on tore. See, kas need muusikud jäävad samamoodi püsima nagu 2 Quick Start, on Pauluse sõnul artisti enda teha. "Ma mäletan, kui meie alustasime, siis oli väga palju arvamusartikleid või arvamusavaldusi, et mis see on. See on kaks-kolm päeva ja keegi enam ei mäleta. See ikka sõltub artistist endast, kuidas ta ise tahab ja mis ta edasi teeb," rääkis Paulus, et kriitikast hoolimata on nende bänd jäänud Eesti muusikamaastiku tippu.

Aastahiti tabelisse on 2 Quick Start pääsenud 25 eri lauluga. 2001. aastal pandi tabel kinni palaga "Ühega miljoneist". Viimastel aastatel on bänd jäänud tabelist välja lihtsalt seetõttu, et pole juba aastaid uut muusikat avaldanud. "Me lihtsalt ei ole midagi uut salvestanud, kuigi on olemas mõtted ja kindlasti soov veel üks plaaditäis muusikat kindlasti salvestada. Ilmselt see jääb järgmisesse aastasse," lubas Paulus.

Aastahitt 2018 lehel saab oma kodu- ja välismaistele lemmikutele hääli anda kuni 27. detsembrini. Tulemused avalikustatakse pühapäeval 30. detsembril Raadio 2 otsesaates algusega kella 14.00, kus kantakse ette kodu- ja välismaiste lemmiklugude TOP 40.

Raadio 2 on aastalõpu muusikaküsitlust korraldanud juba 1994. aastast.